Но сроки запуска не изменяются.

Венгрия продолжает строительство атомной станции "Пакш-2", несмотря на возможное увеличение стоимости проекта. Этот проект реализуется совместно с российской госкорпорацией "Росатом" и начался десять лет назад. Недавно венгерский парламент одобрил закон, который позволяет увеличить финансирование строительства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что договоренности с Россией были заключены в декабре 2014 года. С тех пор изменились технологии, цены на материалы и сырье, что могло повлиять на стоимость проекта. Однако, несмотря на возможное увеличение затрат, сроки завершения строительства остаются прежними. Венгрия планирует ввести в эксплуатацию пятый и шестой энергоблоки к 2032 году, что позволит укрепить энергетическую независимость страны.

Проект "Пакш-2" оценивается в €12,5 миллиарда, большая часть суммы, 80%, предполагается покрыть за счет российского кредита. Москва уже подтвердила свою готовность финансировать эти работы.

Кроме того, Венгрия смогла добиться исключения этого строительного проекта из санкционного списка Евросоюза против России, что позволяет продолжить работы без дополнительных экономических препятствий.