Грузовики заменят модели ушедших с рынка западных компаний.

В России началось производство новой серии гражданских грузовиков, созданных на основе военной техники. Эти автомобили призваны заменить модели западных брендов, которые покинули российский рынок. Производственные мощности для этого налажены на заводе АО «Романов».

На московской выставке Comtrans была представлена новая линейка грузовиков БАЗ. Основой для них послужили разработки военных машин. Михаил Подвязников, директор Обуховского завода, поделился деталями проекта: «Мы использовали наш опыт в создании военной техники для разработки гражданских грузовиков. Работа шла быстро, и уже к 2025 году мы планируем начать их серийное производство».

Подвязников также отметил, что новые грузовые автомобили заменят иностранные тягачи и самосвалы, которые ранее были доступны на российском рынке.

Производство новых грузовиков организовано в Санкт-Петербурге, на специально оборудованной площадке предприятия АО «Романов». На выставке «Комтранс-2024» компания представила тяжелый самосвал «БАЗ-S32A5», разработанный специалистами АО «Романов». Это подчеркивает стремление России к развитию собственного автопрома и независимости от зарубежных производителей.