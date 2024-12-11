Мощностью этого двигателя 83 л.с.

АвтоВАЗ занимается производством шатунно-поршневой группы исключительно для одного типа двигателя. Этот двигатель имеет объем 1,7 литра и устанавливается на популярные внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel, которые развивают мощность в 83 лошадиные силы.

В то время как для других моделей двигателей, выпускаемых ВАЗом, необходимые компоненты покупаются у внешних поставщиков. Эту информацию подтвердил источник издания «Автопоток».

Кроме того, было объявлено о скором появлении нового двигателя для Lada Niva. Новинка будет 8-клапанным и иметь объем 1,8 литра, развивая мощность 90 лошадиных сил.

«Автопоток» также принес новости о других автомобильных новинках. В частности, о том, что модели «ГАЗель NN» и «Соболь NN» будут оснащены системой ESP. Также сообщается о новой версии «Соболя NN», улучшениях в моделях Lada Niva Travel и Niva Legend, а также о передаче российского завода Volvo в руки частного инвестора.