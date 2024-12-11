Автомобиль предлагается с пожизненной гарантией и расходом топлива менее 2 л на 100 км.

Компания Chery представила новый бизнес-седан Arrizo 8 C-DM, который может стать достойной альтернативой Toyota Camry благодаря своим выдающимся характеристикам. Этот автомобиль оборудован гибридной силовой установкой, которая включает в себя 1,5-литровый ДВС и батарею из литий-железо-фосфата производства Guoxuan Hi-Tech. Максимальная мощность движка порядка 97 лошадиных сил, а расход впечатляет – всего 1,88 литра на 100 км по циклу WLTC.

Новинка доступна в двух версиях: с возможностью проехать на электротяге 53 км или 106 км. Емкость аккумуляторов составляет 9,525 кВт•ч и 18,67 кВт•ч соответственно. Габариты седана – 4780 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1487 мм в высоту, при этом колесная база равна 2790 мм. Кузов на 18 мм выше, чем у предыдущей модели, что добавляет автомобилю внешней привлекательности и улучшает аэродинамические характеристики.

Chery Arrizo 8 C-DM также может похвастаться современными технологиями безопасности и комфорта. В список опций входят передняя и задняя камеры, камеры в зеркалах, радары для переднего и заднего хода, а также люк на крыше. Особое внимание заслуживает пожизненная гарантия, которую получат первые покупатели этой модели.

Этот автомобиль уже зарегистрирован в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий, что говорит о скором начале его продаж. Chery Arrizo 8 C-DM обещает стать новым словом в классе бизнес-седанов и предложить водителям не только экономичность, но и продвинутые технологии для комфортного передвижения.