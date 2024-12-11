Теперь российские специалисты создают другие комплектующие для импортозамещения.

Российские инженеры успешно заменили импортные компоненты в самолетах Airbus. В частности, они разработали отечественные детали для дренажной системы пассажирских лайнеров Airbus A321. Это стало возможным благодаря работе московского инженерного центра "ИКАР", который расположен в индустриальном парке "Руднево". Здесь была произведена первая партия новых компонентов.

"Благодаря этому проекту мы сможем модернизировать более двенадцати воздушных судов, используя российские изделия", — поделились в "ИКАРе". Это только начало обширной программы, которая реализуется по заказу одной из ведущих авиакомпаний России. Специалисты уже работают над созданием следующих компонентов для системы.

На данный момент в России эксплуатируют 77 самолетов модели Airbus A321, которые принадлежат различным авиакомпаниям. Из них 35 лайнеров использует "Аэрофлот", 22 — "Уральские авиалинии" и 11 — S7 Airlines.

С 2022 года в связи с введенными западными санкциями, поставка запчастей для этих самолетов в Россию была остановлена. Это стало стимулом для развития отечественного производства авиационных компонентов.