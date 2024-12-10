Уже зафиксирована пятая попытка.

Прилет российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» произвел серьезное впечатление на украинцев. Результатом удара по «Южмашу» в Днепропетровске стали ответные попытки СБУ и ВСУ ударить по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области, откуда, собственно, и запускали новую российскую ракету. В ночь на 10 декабря была зафиксирована 5-я попытка удара дроном по полигону. Об этом сообщает российский ТГ-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают источники, по факту попытки удара беспилотником по полигону «Капустин Яр» следственный комитет возбудил новое уголовное дело в адрес неизвестных сотрудников СБУ, которые занимались планированием операции. Это уже пятая попытка атаковать полигон и средства ПВО с ней успешно справились, не дав беспилотнику подлететь к стратегическому объекту. Кроме того, упоминается, что дроны предположительно направленные в сторону полигона сбивались и в других областях РФ.

«Очередной дрон был сбит в Астраханской области около 5 утра. Купол ПВО сработал без нареканий. Один выстрел — одно поражение» - пишут в телеграмм-канале.

Напомним, что утром 21-го ноября ВС РФ ударили новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Предположительно целью удара стали цеха по производству ракеты дальнего действия «Гром 2». С помощью этих ракет, Киев планировал бить по предприятиям и инфраструктуре России на «старой» территории без разрешения со стороны западных партнеров. Направляемые в сторону «Капустина Яра» дроны - это попытка сделать хоть что-то в ответ на применение баллистической ракеты, которую невозможно перехватить.