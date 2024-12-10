Оружие не должно достаться действующим в САР группировкам.

Израильские ВВС продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по военным объектам уже несуществующей сирийской армии. Цели ударов в основном сосредоточены на складах с вооружениями и военных и гражданских аэродромах, чтобы не дать разгулявшимся в САР группировкам дополнительное оружие. В ходе ударов израильская авиация смогла серьезно уменьшить парк военных самолетов Сирии, «демонтировать» часть систем ПВО и разнести склады с боеприпасами.

Изначально в Израиле с большим восторгом приняли новость о падении режима Башара Асада, который благополучно улетел в Россию. Позже до правительства Нетаньяху стало доходить, что протурецкие группировки способны взять под контроль всю территорию САР и вызвало этим фактом большую озабоченность. А теперь, чтобы вооружение не досталось «умеренной оппозиции», которая, не стесняясь расправляется с мирным населением САР, начали проводить бомбардировки оставленного правительственными войсками имущества.

ВВС Израиля продолжают вести боевые вылеты и не встречают сопротивления со стороны ПВО сирийской армии, чем благополучно пользуются в вылетах. Единственное возражение против действий ЦАХАЛ высказали с весьма неожиданной стороны. Громкие крики начали раздаваться со стороны Киева и в них говорится, что евреи не должны уничтожать это оружие, так как оно должно пойти на Украину. Однако официальный Тель-Авив хранит полное молчание и игнорирует киевских друзей, продолжая заниматься нейтрализацией боевого потенциала группировок.