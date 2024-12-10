Об этом заявил глава региона - Владимир Сальдо.

В настоящий момент сконцентрированные в Херсонской области на правом берегу силы ВСУ не способны проводить десантные операции на левобережье. Однако украинцы продолжают укреплять побережье Днепра для предотвращения десантных операций уже со стороны ВС РФ. Как сообщает глава Херсонской области РФ Владимир Сальдо, Херсон активно готовят к обороне от возможных атак российской армии.

Украинская армия не предпринимает попыток высадок на левом берегу Днепра, но активно готовится к обороне от российского наступления. При этом никто точно не знает когда оно случится и будет ли вообще проведено форсирование Днепра со стороны ВС РФ. В Херсоне ВСУ начали подготовку долговременных огневых позиций среди городской застройки и непосредственно в строениях города. Кроме того, группировка ВСУ в Херсонской области сейчас сильно ослаблена за счет переброски оттуда войск на Курское направление и другие участки ЛБС.

«Количества военнослужащих не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что ВСУ готовятся к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Но в то же самое время они постоянно готовятся к тому, что это сделаем мы» - рассказывает Сальдо агентству РИА Новости.

Информация о том, что ВС РФ готовят десантную операцию на правый берег Днепра в районе Херсонской области, идет уже давно. Правда официальный Киев называет эти утверждения паническими, а рассказы про понтонные парки – непроверенными фактами. Однако глава николаевского ВГА Ким уже начал поднимать панику со своей стороны, рассказывая, что ВС РФ готовятся к штурму Херсона, а затем и Николаева.