Он будет оснащен большой батареей емкостью 7000 мА•ч.

В ближайшее время рынок смартфонов ожидает настоящая революция в области автономности работы устройств. Известные бренды, такие как Redmi, OnePlus, iQOO и Realme, активно работают над созданием моделей с увеличенной ёмкостью аккумуляторов, достигающей 7000-8000 мА•ч. Это означает, что пользователи смогут значительно реже заряжать свои гаджеты.

На этой неделе компания Realme представит новинку - флагманский смартфон Realme Neo 7. Особенностью этой модели станет внушительная батарея на 7000 мА•ч, что обещает высокий уровень автономности.

По информации от известного инсайдера Digital Chat Station, не только Realme, но и другие производители, включая iQOO, Redmi и OnePlus, планируют обновить ассортимент своих устройств, оснастив их аккумуляторами на 7000 мА•ч, а в некоторых случаях и на 8000 мА•ч. Согласно утечкам, Realme уже тестирует модель с батареей на 8000 мА•ч, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Digital Chat Station также раскрыл детали о предстоящем смартфоне от iQOO. Ожидается, что устройство получит аккумулятор на 7000 мА•ч и будет оснащено плоским 2K дисплеем от Samsung LTPS с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Премьера новинки запланирована на 2025 год в Китае.

На данный момент о планах Redmi и OnePlus по выпуску смартфонов с аналогичными характеристиками аккумуляторов подробностей нет. Однако, учитывая тенденции рынка, можно ожидать, что и эти компании не заставят себя долго ждать с ответными новинками.

Таким образом, скоро любители мобильных технологий смогут наслаждаться ещё большей свободой от постоянных подзарядок, благодаря новым моделям смартфонов с улучшенной ёмкостью аккумуляторов.