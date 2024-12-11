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g1tarist
В начале 2025 года ожидается выход нового смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
Раскрыты характеристики смартфона и его камеры.

Эта модель привлекает внимание своими улучшенными камерами и техническими характеристиками. Информация о камере была обнародована на платформе Camera FV-5.

Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен четырьмя камерами. Основная камера получит 12,5-мегапиксельный датчик с разрешением 4080 на 3060 пикселей. Фокусное расстояние этой камеры составит 23,2 мм, а диафрагма будет f/1,7, что обеспечит отличное качество снимков даже при слабом освещении. Камера также поддерживает электронную и оптическую стабилизацию изображения, что позволяет делать четкие фото и видео без размытия.

Кроме того, устройство будет иметь возможность делать снимки в форматах JPEG и DNG, предоставляя пользователю выбор между автоматической и ручной фокусировкой. Основной датчик поддерживает широкий диапазон ISO от 12 до 3200 и позволяет регулировать экспозицию вручную.

Слухи также говорят о наличии 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля, который значительно превосходит 12-мегапиксельный в предыдущей модели S24 Ultra. Дополнительно упоминается 50-мегапиксельный датчик с телеобъективом, обеспечивающий 5-кратный оптический зум, и 10-мегапиксельный модуль с 3-кратным зумом.

Samsung Galaxy S25 Ultra также получит обновленный чипсет и поддержку стилуса S Pen, что делает его не только мощным инструментом для фотографии, но и универсальным устройством для работы и творчества.

#samsung #galaxy
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