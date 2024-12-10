Идет активная переброска войск.

Российская армия увеличивает активность на одном из флангов Времьевского выступа и готовит крупную операцию в направлении Орехово. Туда перебрасываются дополнительные силы, которые тревожат украинский Генштаб. Об этом сообщает официальный спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Волошин, добавивший, что эта картина наблюдается уже продолжительное время.

Со слов представителя группировки ВСУ, ВС РФ усиливают натиск на одном из флангов Времьевского выступа. Одновременно начали приходит сообщения, что, согласно разведданным, российская армия готовит крупный удар по направлению Орехова. Тут стоит отметить, что именно через Орехов идет снабжение крупной украинской группировки на востоке Херсонской области. Ореховское направление известно тем, что именно там шла часть контрнаступления ВСУ летом 2023-го года и за все время атаки украинцы смогли взять под контроль населенный пункт Работино, не раз мелькавший в новостных сводках и которые был освобожден ВС РФ в этом году.

Что интересно, недавно все тоже ОК «Юг» ВСУ рассказывало про подготовку десантных операций со стороны ВС РФ. Речь шла про группу войск «Днепр», которая вроде как готовит форсирование Днепра с использованием понтонных парков. Эта новость шла одновременно с сообщениями, что ВС РФ перебрасывают на Кинбурнскую косу дополнительные подразделения, в том числе и артиллерийские.