Минобороны Нидерландов заявило о перехвате двух российских военных самолетов над Балтикой.

Официальный Амстердам закончил передачу Украине истребителей американского производства F-16 в количестве 24 единиц. Вместо устаревших истребителей ВВС королевства получают новые самолеты F-35 Lightning, которые постепенно поставляются Соединенными Штатами. Сейчас на вооружении Нидерландов находится 39 бортов из 51-го планируемого, но что самое интересное не все эти самолеты мирно стоят на военных базах страны. Несколько машин передислоцированы в Эстонию и ведут патрульные операции на восточных границах НАТО.

Так в минувшую пятницу министерство обороны Нидерландов заявило о перехвате двух российских военных самолетов над Балтикой. Речь идет о военно-транспортном борте Ан-72 и самолете-разведчике Су-24МР. При этом чиновники рассказали, что они «защищают» таким образом границы от разведывательных действий со стороны РФ.

«Два голландских F-35 обнаружили и перехватили три российских самолёта над Балтийским морем в прошлую пятницу. С этого месяца голландская авиация охраняет воздушное пространство на восточной границе НАТО» - заявили в Минобороны королевства.

Что интересно, в западной прессе немедленно появились статьи с рассуждениями на тему того, что российская армия постоянно ведет разведку на границах НАТО. При этом те же газеты и агентства умалчивают, что сам Североатлантический альянс ведет аналогичные операции и при этом к 2024-му году количество задействованных самолетов и беспилотников для разведки достигло нового пика.

«Вот почему наши люди находятся там: чтобы защищать наше коллективное воздушное пространство от российских угроз. ВС РФ различными способами проявляют активность вблизи воздушного пространства НАТО. Наши союзники в странах Балтии довольны нашими усилиями» - заявил министр обороны Нидерландов Брекелманс.