«Москвич 3» стоит около 1,8 млн рублей.

В интервью "Известиям" он отметил, что "Москвич 3" предлагается по цене около 1,8 миллиона рублей, что делает его одним из немногих доступных вариантов в этом ценовом сегменте.

Александр Мигаль, коммерческий директор завода, подчеркнул, что спрос преимущественно сосредоточен на автомобилях до 2 миллионов рублей. Однако, кроме Lada, другие производители не предлагают новинки в этом диапазоне.

Мигаль не уточнил, планирует ли завод изменить текущую ситуацию. Он также упомянул о скором выпуске "Москвича 8", стоимость которого составит более 3 миллионов рублей.

Дополнительно он заявил, что рост цен на автомобили особенно сильно скажется на бюджетном сегменте. Например, если цена на Lixiang увеличится на миллион рублей, он все равно останется в два раза дешевле, чем BMW, ввезенный через параллельный импорт. Покупатели, заинтересованные в BMW, найдут способ приобрести эту марку. Однако основной удар по ценам окажется на массовый сегмент, что заставит китайских производителей пересмотреть свои стратегии продаж в России.

Сергей Целиков, генеральный директор аналитического агентства "Автостат", отметил, что в 2020–2021 годах шесть бюджетных моделей B-класса, включая Kia Rio и Hyundai Solaris, занимали 20% рынка. Однако в этом сегменте не хватает доступных, надежных и простых иностранных машин, которые были бы популярны среди таксистов и обычных потребителей.