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g1tarist
Илон Маск представил новую нейросеть под названием Aurora
Она по его словам, она превосходит другие системы в работе с текстами, логотипами и лицами людей.

Эта разработка была выполнена компанией xAI и уже демонстрирует впечатляющие результаты. Aurora была обучена на миллиардах примеров из интернета, благодаря чему она обладает глубоким пониманием мира и способна создавать фотореалистичные изображения.

Особенностью Aurora является её способность точно следовать текстовым указаниям и поддержка мультимодального ввода. Это означает, что нейросеть может не только генерировать изображения на основе текста, но и редактировать предоставленные пользователем фотографии или черпать вдохновение из них.

Кроме того, компания xAI расширила возможности своего чат-бота Grok, который теперь может генерировать высококачественные изображения в ситуациях, где другие модели часто не справляются. Новые функции Grok уже доступны на платформе в некоторых странах и станут доступны для всех пользователей в течение недели.

Разработчики уверены, что новая нейросеть Aurora и улучшенный Grok значительно улучшат взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом, предоставляя более точные и реалистичные изображения в различных сценариях использования.

#илон маск #нейросеть #aurora
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Илон Маск представил новую нейросеть Aurora
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