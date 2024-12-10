Neolithic X12 может доставлять до 2000 посылок со скоростью 65 км/ч.

Компания Neolithic представила новую линейку беспилотных автомобилей, которые значительно опережают своих конкурентов по технологическим характеристикам. На недавно прошедшей конференции Neolithic Autonomous Vehicle 2024 были показаны три новых модели. Среди них особенно выделяется Neolithic X6, способный перевозить до 1000 посылок и развивать скорость до 60 км/ч в городских условиях. Его запас хода составляет 200 километров.

Ещё одна новинка — Neolithic X12, который может доставлять до 2000 небольших посылок одновременно. Эта модель также обладает запасом хода в 200 километров и может двигаться со скоростью до 65 км/ч, полностью автономно справляясь с городскими условиями.

Основатель и генеральный директор Neolithic Autonomous Vehicles поделился планами на будущее, уточнив, что к 2025 году компания планирует наладить выпуск 30 000 единиц в год. При этом производство каждого нового беспилотника займет всего 10 минут.



