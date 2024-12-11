Предлагается по цене 59 500 долларов.

Jeep представил новую модель Wrangler в эксклюзивном белом цвете с красными деталями. Этот автомобиль выпущен ограниченной серией всего в 18 экземпляров и идет стоимостью 59 500 долларов. Особенностью данной модели является не только её внедорожные способности, но и стильный дизайн: белоснежный экстерьер дополнен красными тормозными суппортами и буксировочными крюками.

Wrangler оснащён мощным 272-сильным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также в автомобиле установлена понижающая коробка передач, которая обеспечивает уверенное передвижение по сложным дорожным условиям. Для удобства в управлении внедорожником предусмотрена система постоянного полного привода Selec-Trac 2,72:1 и система регулирования скорости Selec-Speed Control. Дополнительные удобства включают автоматические боковые электроподножки от Mopar и элегантную хромированную крышку бензобака.

Этот Jeep Wrangler представляет собой идеальное сочетание стиля, комфорта и проходимости, делая его желанным приобретением для любителей внедорожников.