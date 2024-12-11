Глава компании выложил фото авто со всех сторон.

Xiaomi готовит к выпуску новый кроссовер YU7, который обещает стать хитом на китайском рынке. Глава компании уже поделился фотографиями автомобиля, показав его со всех сторон. Новинка сохраняет фирменный стиль предыдущей модели SU7, особенно это заметно в дизайне передней части и фар. Однако задняя часть кроссовера стала более высокой.

Xiaomi YU7 имеет размеры 4999 x 1996 x 1600 мм и колесную базу 3000 мм. В автомобиле предусмотрено пять мест для сидения, а покупатели смогут выбрать диски размером 19, 20 или 21 дюйм. Кроссовер оснащён двумя моторами: передний развивает мощность до 300 л.с., а задний — до 391 л.с. Также установлен литиевый аккумулятор, хотя его точная емкость пока не разглашается.

Ожидается, что официальная презентация и начало продаж Xiaomi YU7 состоятся в июне-июле следующего года. Учитывая успех седана Xiaomi SU7, который входил в топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае, новый кроссовер также имеет все шансы завоевать популярность среди покупателей.