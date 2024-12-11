Следить за Tesla CyberCab будут живые операторы.

Tesla готовится к запуску нового сервиса роботакси, который будет работать в Калифорнии и Техасе уже в следующем году. Об этом сообщает Deutsche Bank после встречи с представителем компании. В рамках этого проекта все автомобили будут принадлежать компании, а их безопасность будет контролироваться живыми операторами. Это решение, по мнению Tesla, необходимо на первоначальном этапе для обеспечения безопасности.

Кроме того, для удобства пользователей Tesla разрабатывает специальное приложение для вызова такси. Это позволит клиентам легко заказывать поездки на электромобилях Tesla прямо со своих смартфонов.

В связи с этими планами, Deutsche Bank повысил целевую цену акций Tesla с $295 до $370, что отражает возрастающий оптимизм аналитиков в отношении будущих проектов компании.

Tesla также планирует представить новую модель более доступного электромобиля в первой половине следующего года, что подтверждает их стремление расширять ассортимент продукции и делать электромобили доступнее для широкой публики.