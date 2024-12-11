Прототип покажут через пару дней.

В России разработан уникальный беспилотный тягач, который полностью лишён кабины и любых управляющих систем для водителя. Этот инновационный прототип будет представлен публике уже через несколько дней. Компания Navio, ранее известная как SberAutoTech, анонсировала демонстрацию своего нового магистрального тягача с полной автономией на предстоящей конференции AI Journey, которая пройдет с 11 по 13 декабря.

Тягач, получивший название L5, заявлен как первое транспортное средство, полностью адаптированное для использования на общественных дорогах без вмешательства водителя. Эта модель соответствует пятому, наивысшему уровню автоматизации. Отличительной чертой L5 является отсутствие традиционной кабины и любых элементов управления, предназначенных для человека. Все операции с транспортным средством осуществляются благодаря продвинутому генеративному искусственному интеллекту.

Тягач способен самостоятельно распознавать различные объекты на дороге, соблюдать полосу движения и осуществлять маневры, контролировать скорость и соблюдать безопасное расстояние до других участников движения. Вместо обычного лобового стекла на Navio L5 установлен большой экран, который выводит всю необходимую информацию для функционирования транспортного средства.

Несмотря на скорую презентацию прототипа, пока остаётся неясным, когда такие беспилотные тягачи начнут использоваться на дорогах России, поскольку текущее законодательство ещё не адаптировано для таких технологий.