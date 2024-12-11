Опубликованы первые изображения новинки.

В России представлен новый школьный автобус на базе "Газели NN", который уже успел получить название "убийца конкурентов". Первые изображения и подробности о новинке появились в Telegram-канале No Limits.

Этот автобус оснащен трехточечными ремнями безопасности, которые теперь можно регулировать по высоте, чтобы они подходили детям разного роста. Также в автобусе предусмотрена возможность выдвижения подушки. Эти нововведения делают транспортное средство не только удобным, но и безопасным для маленьких пассажиров.

Одной из особенностей нового школьного автобуса является наличие алкозамка — устройства, предотвращающего управление автобусом в состоянии алкогольного опьянения. Введение такой функции станет обязательным для всех школьных автобусов в России в ближайшем будущем.

Инсайдеры утверждают, что конкуренты ГАЗа пока не смогли сертифицировать свои модели в соответствии с ГОСТ, что делает невозможным их участие в государственных закупках школьных автобусов. Это дает ГАЗу значительное преимущество на рынке.

Ранее ГАЗ представил полноприводную версию "Газели 4x4 NN" с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач, что также вызвало интерес у потребителей.



