Конкретно Jetour X50 теперь стоит на 100 000 рублей дешевле.

В Москве дилеры активно снижают цены на новые автомобили китайской марки Jetour, предлагая покупателям значительные скидки. Например, модель Jetour X50, которая появилась в продаже в ноябре 2024 года, можно приобрести на 100 000 рублей дешевле, чем указано в официальном прайс-листе. Исходная цена этого кроссовера составляет 1 990 000 рублей, но дилеры предлагают его за 1 899 000 рублей, добавляя к покупке еще и фирменные подарки.

Также в автосалоне «У-Сервис+» предоставляют скидку в размере 300 000 рублей на модель Dashing. Стартовая цена этого автомобиля варьируется от 2 489 900 до 3 649 000 рублей, в зависимости от комплектации, которая включает в себя выбор между двигателями 1,5 и 1,6 литра, а также передним или полным приводом.

Сотрудник автосалона пояснил, что такие акции проводятся для ускорения продаж автомобилей, которые уже некоторое время находятся в шоуруме: «У нас, как и в любом другом автосалоне, есть акционные автомобили. Мы стремимся побыстрее продать машины, которые простояли здесь условный месяц, в отличие от тех, что только что приехали».

Кроме того, московские дилеры снизили цены и на другие популярные модели, такие как Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, делая их покупку еще более привлекательной для потребителей. Эти меры помогают привлечь больше клиентов и ускорить оборот автомобилей на складах.