И вовсе не обязательно оформлять кредит.

В России стартовала масштабная распродажа кроссоверов и внедорожников марки BAIC. Покупателям предлагаются значительные скидки, которые могут достигать до 600 000 рублей. При этом для приобретения машины не требуется оформление кредита.

Среди предложений особенно выделяются две модели. Кроссовер BAIC X55 в топовой комплектации Elite теперь можно купить за 2,9 миллиона рублей вместо прежних 3,25 миллиона. Эта модель оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, семиступенчатой трансмиссией-роботом и передним приводом. В список удобств входят медиасистема с большим экраном, подогрев всех сидений и система кругового обзора.

Также стоит обратить внимание на внедорожник BAIC BJ40. Эта модель с рамной конструкцией и полным приводом предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем за 3,3 миллиона рублей, что на 575 тысяч дешевле официальной цены в 3,875 миллиона. Версия с дизельным двухлитровым мотором доступна за 3,4 миллиона рублей, с экономией 525 тысяч рублей от первоначальной стоимости в 3,925 миллиона.



