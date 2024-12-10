Настоящая независимость и контроль над полупроводниковой промышленностью уже наступили.

Компания Huawei достигла полной самостоятельности в производстве чипов для своих смартфонов. Глава компании сообщил, что все чипы для новой модели Mate 70 изготовлены в Китае. Это стало возможным благодаря усилиям компании в ответ на санкции США, введенные в 2019 году.

На недавнем мероприятии в школе Баоань Юй Чэндун, руководитель потребительского сегмента Huawei, поделился успехами компании в области технологий. Он продемонстрировал смартфон Huawei Mate 70, оснащенный новейшим чипом Kirin 9020. Этот процессор на 40% производительнее и на 20% энергоэффективнее предыдущей модели.

Юй Чэндун подчеркнул, что за последние пять лет компания полностью перешла на производство чипов внутри страны. Таким образом, Huawei обеспечила себе независимость от иностранных поставщиков в ключевой области полупроводников.

Кроме основного процессора, в смартфоны серии Mate 70 включены и другие чипы, все они также произведены в Китае. Это значительный шаг в достижении технологической независимости.

Эти достижения Huawei являются ответом на вызовы, с которыми компания столкнулась после введения американских санкций. Эти ограничения временно затормозили разработку новых чипсетов, но теперь компания снова на пути к инновациям и самодостаточности.