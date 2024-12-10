Продажи начнутся в ближайшее время.

Скоро в России начнутся продажи нового кроссовера Chery Tiggo 9. Одной из особенностей этой модели является уникальная автоматическая коробка передач, разработанная специально для этого автомобиля. По словам разработчиков, она создана по примеру известных коробок Aisin, но полностью выполнена китайскими инженерами.

На пресс-туре в Алтае, где представляли новинку, технический специалист Chery поделился, что новая трансмиссия — это результат тесного сотрудничества с ведущими мировыми производителями, но при этом она полностью разработана и собрана в Китае, включая программное обеспечение и системы управления.

Ранее появилась информация, что коробку передач для Chery Tiggo 9 произвела компания Fuzhen, которая находится в том же индустриальном кластере, что и Chery.

Что касается стоимости, то до 16 декабря новый Chery Tiggo 9 можно будет приобрести по специальной цене в 4 190 000 рублей. После этой даты цена на автомобиль увеличится. Это отличная возможность для тех, кто хочет стать одним из первых владельцев этой новинки на российском рынке.