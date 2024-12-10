Об этом заявил глава компании.

Компания Honor стремится стать новым технологическим гигантом, подобным Huawei, и намерена конкурировать с такими крупными игроками, как Apple. Об этом сообщил глава компании в интервью изданию Daily Economic News. Он выразил желание учиться у других лидеров отрасли и делиться опытом.

Генеральный директор Honor, Чжао Мин, подчеркнул, что для укрепления позиций на рынке премиальных устройств компания увеличивает год от года инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В прошлом году на эти цели было направлено около 11,5% от общего объема продаж. Чжао уверен, что ключ к успеху заключается в постоянных инвестициях в будущее, что позволит компании продолжать расти.

Он также отметил, что Honor сталкивается с конкуренцией не только на внутреннем китайском рынке, но и на международной арене. Возвращение Huawei на рынок усилило давление, но Чжао видит в этом возможность для развития и улучшения своих продуктов.

Стратегия Honor на сегодняшний день четко определена: компания сосредоточена на улучшении качества своих мобильных телефонов и стремится сделать их лучшими в отрасли. Чжао подчеркивает, что конкуренция с Apple и Huawei является долгосрочной стратегией компании, которая будет продолжаться как на европейском и мировом рынках, так и в Китае.

Таким образом, Honor готова к долгому пути развития и укрепления своих позиций в технологической индустрии, стремясь стать достойным соперником для ведущих мировых брендов.