Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Регулятор Китая начал антимонопольное расследование против Nvidia
Ни одна из сторон пока не дала комментариев по поводу расследования.

Китайские власти начали антимонопольное расследование против американской компании Nvidia. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации от регулятора рынка, возникли подозрения в нарушении Nvidia китайских антимонопольных законов. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Nvidia, известная своими инновациями в области графических процессоров, в последнее время значительно увеличила свою рыночную стоимость, достигнув отметки в 3,5 триллиона долларов. Это делает ее одной из наиболее динамично развивающихся публичных компаний на сегодняшний день.

Тем временем, напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает расти. Недавно Вашингтон ввел новый пакет санкций, который стал третьим за последние три года против китайской полупроводниковой отрасли. Эти меры ужесточают правила для производителей оборудования и ограничивают экспорт для 140 китайских компаний.

В связи с этими событиями, прошлой неделе компания ASML, производитель оборудования для создания компьютерных чипов, заявила, что не ожидает значительного влияния новых американских ограничений на экспорт полупроводников в Китай на свои финансовые прогнозы.

Расследование в отношении Nvidia продолжается, и рынок внимательно следит за развитием ситуации, которая может иметь значительные последствия для международной торговли и технологической индустрии.

#nvidia #китай
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
18
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
21
GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
42
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
22
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
4
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
2
Разработчик видеоигр Джон Кармак: В будущем видеокарты не будут нуждаться в компьютерах
9
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
Появился новый Telegram-майнер от команды Bums — FomoHash
1
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с некоторыми играми от Ubisoft
1
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
1
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
1
Игровой смартфон Oppo OnePlus первого поколения будет оснащен активным охлаждением
+
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
Китайские компании неохотно берут отечественные чипы
+

Популярные статьи

Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
5
Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
1
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
31
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
6
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
89
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
22
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
6
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
18
Почему я не куплю себе складной смартфон
9

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
01:32
Dante1980 конечно автор интересный, но это уже второй кринжовый блог за месяц. Какие утечки, где они? Примеры. Аналитика вообще атас. Valve рулит не Гейб лично, а менеджеры. Гейб уже давно интересует...
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Константин Курилович
01:25
Как обстоят дела с трассировкой пути у 7800xt с 16Гб ? Чёто никто тестов с релизной версии не нидает.. Неужели всё так плохо ?
Трассировка пути в Indiana Jones and the Great Circle работает только на видеокартах с 12 Гб памяти
sNQ
01:21
Помимо скинов в CS2 можно подогнать наклейки.
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
Михаил Barash Андреев
00:56
Ты переиграл в компуктерные игры. Труба за 1 ход не прокладывается. Вспомни, сколько лет северные потоки строились, и умножь минимум на два-три (расстояние, нестабильность региона, нестабильность подр...
Канцлер Германии призвал Volkswagen не закрывать свои заводы в стране
Михаил Barash Андреев
00:55
Ну разумеется, просто так случайно совпало, что коллапс Германии начался именно после незаконных рестрикций и отказа от российских ресурсов.) А так - всё конкуренция с Китаем виновата, да и вообще, по...
Канцлер Германии призвал Volkswagen не закрывать свои заводы в стране
Kaabar
00:53
Кринж, Биба и Боба, два принудителя...
Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Мерцем заявил о необходимости «принудить» Россию к миру
Kaabar
00:52
Известные блогеры как известные суслики. Известны, но только среди сусликов
Блогер Дмитрий Куплинов прекращает эксклюзивное сотрудничество с VK Video и возвращаются на Youtube
kontoper
00:46
Внезапно не все компы на планете принадлежат геймерам. Или дед пердед намекает что пора докупать второй ящик уже для видяхи? Таки к этому все идет охотно верю.
Разработчик видеоигр Джон Кармак: В будущем видеокарты не будут нуждаться в компьютерах
Kaabar
00:40
Так Асад не хотел бармалеям помогать, на улице ютились пока USAID не помогли с палатками и оружием
Байден призвал привлечь экс-президента Сирии Башара Асада к ответственности
Kaabar
00:38
Только ночью, причем только в ясную и желательно безаетренную погоду и очень приблизительно, "точное" положение дрона надо брать в кавычки.
Исследователи разрабатывают простую альтернативу GPS, подверженную помехам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем