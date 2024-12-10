Китайские власти начали антимонопольное расследование против американской компании Nvidia. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации от регулятора рынка, возникли подозрения в нарушении Nvidia китайских антимонопольных законов. Официальных комментариев от компании пока не поступало.
Nvidia, известная своими инновациями в области графических процессоров, в последнее время значительно увеличила свою рыночную стоимость, достигнув отметки в 3,5 триллиона долларов. Это делает ее одной из наиболее динамично развивающихся публичных компаний на сегодняшний день.
Тем временем, напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает расти. Недавно Вашингтон ввел новый пакет санкций, который стал третьим за последние три года против китайской полупроводниковой отрасли. Эти меры ужесточают правила для производителей оборудования и ограничивают экспорт для 140 китайских компаний.
В связи с этими событиями, прошлой неделе компания ASML, производитель оборудования для создания компьютерных чипов, заявила, что не ожидает значительного влияния новых американских ограничений на экспорт полупроводников в Китай на свои финансовые прогнозы.
Расследование в отношении Nvidia продолжается, и рынок внимательно следит за развитием ситуации, которая может иметь значительные последствия для международной торговли и технологической индустрии.