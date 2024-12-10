Ни одна из сторон пока не дала комментариев по поводу расследования.

Китайские власти начали антимонопольное расследование против американской компании Nvidia. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации от регулятора рынка, возникли подозрения в нарушении Nvidia китайских антимонопольных законов. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Nvidia, известная своими инновациями в области графических процессоров, в последнее время значительно увеличила свою рыночную стоимость, достигнув отметки в 3,5 триллиона долларов. Это делает ее одной из наиболее динамично развивающихся публичных компаний на сегодняшний день.

Тем временем, напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает расти. Недавно Вашингтон ввел новый пакет санкций, который стал третьим за последние три года против китайской полупроводниковой отрасли. Эти меры ужесточают правила для производителей оборудования и ограничивают экспорт для 140 китайских компаний.

В связи с этими событиями, прошлой неделе компания ASML, производитель оборудования для создания компьютерных чипов, заявила, что не ожидает значительного влияния новых американских ограничений на экспорт полупроводников в Китай на свои финансовые прогнозы.

Расследование в отношении Nvidia продолжается, и рынок внимательно следит за развитием ситуации, которая может иметь значительные последствия для международной торговли и технологической индустрии.