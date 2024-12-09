Цена Ye P7 пока остается неизвестной.

Honda запустила новый бренд Ye, предназначенный для удовлетворения запросов автолюбителей в Китае. Одной из первых моделей стал электромобиль Honda Ye P7, который привлек внимание своими впечатляющими характеристиками и современным дизайном.

Электромобиль Ye P7 обладает мощностью в 475 лошадиных сил и предлагает максимальный крутящий момент 745 Нм. Габариты автомобиля составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, при колесной базе 2930 мм. Детали о ёмкости аккумулятора пока не разглашаются, но известно, что он произведен компанией CATL.

Конструкция Ye P7 разработана на основе новой электрической архитектуры W, которая обеспечивает высокую жесткость кузова на скручивание — до 40 000 Нм/град. Это делает автомобиль особенно надежным на дороге.

В создании Ye P7 принимали участие мировые лидеры в области автомобильных технологий, включая Bosch и Panasonic, а также ведущие китайские компании, такие как Huawei и iFlytek. Это сотрудничество позволило совместить передовые технологии и инновационные решения.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в следующем году, однако цена на Honda Ye P7 пока не объявлена. Недавно появившиеся живые фотографии модели уже вызвали интерес у потенциальных покупателей и экспертов автомобильной индустрии.