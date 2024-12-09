Авто достаточно компактно, но цена пока не сообщается.

Компания Chery представила свою новинку – компактный кроссовер Chery Tiggo 5x High Energy Edition. Пока производитель не раскрыл стоимость автомобиля, но уже доступны фотографии его внешнего вида и интерьера. Ожидается, что скоро эта модель появится в продаже.

Новый кроссовер отличается стильной передней решеткой, которая гармонично сочетается с узкими дневными ходовыми огнями. Автомобиль укомплектован пятиспицевыми колесными дисками и традиционными дверными ручками. Особое внимание заслуживает система управления Lion 5.0 AI cockpit, предлагающая передовые технологии для комфорта и безопасности.

Интерьер кроссовера выполнен в черных тонах с 20,5-дюймовым экраном Nebula, который добавляет современности. Водительское сиденье оснащено спортивным дизайном и предлагает электрическую регулировку в шести направлениях. Руль покрыт кожей и имеет множество функций для удобства водителя.

Кузов автомобиля на 80% состоит из сверхпрочной стали, что обеспечивает дополнительную безопасность. В кроссовере установлены подушки безопасности, способные поддерживать необходимое давление в течение шести секунд. Мультимедийная система поддерживает функцию панорамного обзора на 540°, что позволяет видеть все вокруг автомобиля, включая пространство под днищем.

Подробности о силовой установке пока не разглашаются, но уже ясно, что Chery Tiggo 5x High Energy Edition обещает стать достойным предложением на рынке компактных кроссоверов.