Автомобиль недавно получил старую 5-ступенчатую механическую коробку.

Toyota Land Cruiser 70, известный своей надежностью, претерпел изменения в своей трансмиссии. В последней модели этого автомобиля теперь можно выбрать старую 5-ступенчатую механическую коробку передач, хотя ранее была доступна только 6-ступенчатая автоматическая коробка. Нововведение касается версии с двигателем объемом 2,8 литра, который также используется в Toyota Hilux и в новейшем Land Cruiser Prado 250 в некоторых странах.

Интересный факт: несмотря на то что автомобили с автоматической коробкой передач обычно стоят дороже, в случае с Toyota Land Cruiser 70 ситуация обратная. Версия с механической коробкой передач стоит примерно на 1300 долларов дороже, чем аналог с автоматом. К тому же, машины с механической коробкой имеют меньший крутящий момент — 450 Нм против 500 Нм у версий с автоматической коробкой.

На данный момент новая версия Toyota Land Cruiser 70 с механической коробкой доступна только в Австралии, где ее цена колеблется в районе 50-52 тысяч долларов. Однако уже в 2025 году ожидается, что эти автомобили появятся на других рынках, включая Японию и страны Ближнего Востока.

Это обновление может заинтересовать тех, кто предпочитает классическое управление автомобилем и готов платить за это дополнительно.