На дорогах Тольятти замечена новая Lada Vesta, которую используют для тестирования ключевых компонентов будущей модели.

На дорогах Тольятти замечена новая Lada Vesta, которую используют для тестирования ключевых компонентов будущей модели, при этом ее внешний вид не раскрывает дизайн готового кроссовера.

Фотография автомобиля была опубликована в популярном сообществе Avtograd. На снимке видно, что машина оснащена уникальными элементами, такими как широкие колесные арки. Что отличает её от стандартной модели Lada Vesta SW Cross.

По словам инсайдеров, такие испытания на общедоступных дорогах позволяют проверить работу важнейших узлов автомобиля до того, как финальный продукт будет представлен публике. Ожидается, что официальная премьера нового кроссовера пройдет на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.