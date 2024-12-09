Он является модифицированной версией популярного Geely Monjaro.

Этот внедорожник уже успел завоевать популярность в Южной Корее и теперь доступен для заказа на российском рынке. Renault Grand Koleos имеет на борту гибридную силовую установку, разработанную на базе 1,5л. двигателя от Geely, который используется в гибридных моделях Monjaro в Китае. Автомобиль можно заказать у дилера из Благовещенска, который обещает доставку в любой регион России в течение 4-8 недель после оформления заказа.

Машина предлагается в комплектации Esprit Alpine, которая включает в себя разнообразные опции, такие как аудиосистема Bose, кожаный салон, многофункциональный руль и три экрана на передней панели. Стоимость Renault Grand Koleos составляет 5,646 миллиона рублей.

Для сравнения, стоимость базовой модели Geely Monjaro в России варьируется от 4,102 до 4,602 миллиона рублей, однако эти версии не оснащены гибридной технологией.