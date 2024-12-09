Китайские компании не спешат переходить на отечественные чипы.

Китайские предприятия не спешат заменять импортные чипы на местные, несмотря на значительные успехи в производстве. Разница в качестве между местными и зарубежными продуктами все еще существенна. Хотя в Китае активно работают над созданием собственных микросхем для различных секторов рынка, их разработки пока не могут полностью конкурировать с продукцией ведущих мировых компаний.

По информации издания DigiTimes, местные фирмы неохотно переходят на использование национальных аналогов. Это касается всех категорий чипов, от автомобильных компонентов до сложных процессоров для искусственного интеллекта и серверов. Такая ситуация связана с несколькими причинами: ограничения в производственных возможностях страны, наличие проверенных решений от мировых лидеров, малые объемы производства национальных чипов и отсутствие строгих государственных директив по их использованию.

Некоторые успехи заметны лишь в определенных нишах. Например, в производстве драйверов для дисплеев (DDIC) часть заказов удалось перенаправить китайским компаниям. Тем не менее, общий объем внедрения остается невысоким.