Планировалось, что новые модели автомобилей поступят в серийное производство весной-летом 2022 года, однако из-за событий на Украине французская компания Renault приняла решение уйти с российского рынка.

История разработки третьего поколения Renault Sandero и Renault Logan в России завершилась неожиданно. Планировалось, что новые модели автомобилей поступят в серийное производство весной-летом 2022 года, однако из-за событий на Украине французская компания Renault приняла решение уйти с российского рынка. В результате в стране осталось несколько десятков прототипов этих машин.

Недавно стало известно о судьбе этих автомобилей. АвтоВАЗ, который ранее занимался их разработкой, списал оставшиеся прототипы. После этого КамАЗ передал их российской армии на безвозмездной основе вместе с другим имуществом. Интересный факт: с некоторых машин даже не сняли камуфляж, который использовался для того, чтобы скрыть дизайнерские особенности новых моделей от посторонних глаз.

Теперь, когда машины перешли на службу в армию, они уже видны на фотографиях в военной окраске. Например, Telegram-канал опубликовал фото одного из прототипов Renault Sandero 3 уже без камуфляжа и с армейскими номерами.