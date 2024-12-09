АвтоВАЗ расширил ассортимент моделей Lada Largus, добавив в линейку улучшенные версии.

АвтоВАЗ расширил ассортимент моделей Lada Largus, добавив в линейку улучшенные версии. Теперь покупатели могут выбрать 7-местные автомобили и модели в стиле Largus Cross. Производство новинок налажено на заводе Lada в Ижевске.

Одним из значимых новшеств стала медиасистема, которая теперь будет установлена во всех новых версиях Largus. Кроме технических улучшений, автомобили получили и новый вариант окраски — синий металлик, который получил название «Балтика».

По предварительной информации, стоимость улучшенных моделей Largus будет выше по сравнению с базовыми 5-местными версиями. Ожидается, что АвтоВАЗ в ближайшее время официально объявит о начале продаж этих автомобилей.

Не только Largus обновил свой цветовой ряд. Lada Vesta теперь также доступна в синем металлике, но под названием «Капитан». Аналогичный цвет теперь можно увидеть и на моделях Lada Granta, включая седаны и хетчбэки.