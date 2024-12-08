Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Россия может возобновить закупки самолетов от известных производителей Airbus и Boeing. Ключевым фактором станет увеличение количества авиаперелетов среди россиян. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Он подчеркнул, что несмотря на развитие отечественного авиастроения и создание современных самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet, правительство рассматривает возможность приобретения иностранных лайнеров, если внутренний спрос на перелеты значительно возрастет.

В последние годы после введения обширных санкций против российской авиационной отрасли, страна активно занималась разработкой и производством национальных пассажирских самолетов. Виталий Савельев отметил: "Мы можем производить самолеты самостоятельно, но если наша промышленность не справится с потребностями рынка, и россияне станут летать больше, мы, конечно, рассмотрим возможность закупок."

Также стоит отметить, что руководство Ростеха сообщило о планах начать серийное производство МС-21 в 2025 году, а Sukhoi Superjet — в 2026 году. Однако недавно стало известно, что планы по выпуску авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90, предназначенных для этих самолетов, были сокращены на 50%.