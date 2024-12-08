Аналог Volkswagen Tiguan от Changan.

В России начались продажи нового кроссовера Changan UNI-S, который ранее был известен как Changan CS55 Plus. Изменение имени является частью стратегии компании по переименованию своих моделей на рынке Российской Федерации. Changan UNI-S занимает второе место по популярности среди кроссоверов этого китайского бренда в России, уступая лишь Changan CS35 Plus.

Новый Changan UNI-S по размерам сопоставим с Volkswagen Tiguan. Длина автомобиля составляет 4515 мм, а колесная база — 2656 мм. Кроссовер оборудован 1,5л. двигателем мощностью 181 лошадиную силу и семиступенчатой коробкой передач - роботом. Модель имеет передний привод.

Changan UNI-S доступен в трех версиях комплектации: Comfort, Luxe и Tech. Цены на эти комплектации составляют 2,63 млн, 2,69 млн и 2,75 млн рублей соответственно.