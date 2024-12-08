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g1tarist
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
На данный момент Ил-114-300 проходит программу летных испытаний.

Российский турбовинтовой самолет Ил-114 скоро может появиться на рынках Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, подчеркнув, что самолет обладает высоким экспортным потенциалом. "Мы стремимся обеспечить нашу страну качественными отечественными самолетами, а затем начать их поставки за рубеж. Ил-114 — это одна из моделей, которая может успешно конкурировать на мировом рынке", - отметил Алиханов.

По его словам, ежегодно в мире востребовано около 1000 таких самолетов. Ил-114, который может перевозить до 68 пассажиров, является прекрасной альтернативой устаревшим моделям Ан-24 и Ан-26. Сейчас новая модель Ил-114-300 проходит летные испытания, а начало поставок запланировано на 2026 год. Самолет будет оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01.

#ил-114
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Кабмин России выделит до 2027 года более 10 млрд рублей на обновление самолета Ил-114
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