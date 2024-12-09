Стоимость — всего 3,4 млн рублей.

В России начались продажи минивэнов Opel Zafira Life 2022 года выпуска. Автомобили доступны у официальных дилеров по цене от 3,4 миллиона рублей. Базовая модель оснащена 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В стандартную комплектацию входят мультимедийная система с большим экраном, многофункциональное рулевое колесо, парковочные датчики и камера заднего вида.

Для тех, кто ищет больше комфорта, доступны версии с удлиненной колесной базой и улучшенной комплектацией Cosmo. Эти модели предлагают дополнительные удобства, такие как шумоизоляция лобового стекла, солнцезащитные шторки и трехзонный климат-контроль. Цены на такие минивэны варьируются от 3,4 до 3,9 миллиона рублей.

Opel Zafira Life также предлагается в версиях с полным приводом, но эти модели комплектуются механической коробкой передач. Кроме того, в ассортименте есть автомобили с дизельным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 177 лошадиных сил, стоимость которых начинается от 7 миллионов рублей.

Opel Zafira Life является аналогом таких моделей, как Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller. Основная версия оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил.