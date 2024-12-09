В результате взрыва смартфона, директор местной школы Zilla Parishad погиб .

Трагедия произошла в Индии, где в результате взрыва смартфона CMF Phone 1 погиб директор местной школы Zilla Parishad. Инцидент случился, когда мужчина ехал на велосипеде. Взрыв произошел прямо в кармане его одежды, что привело к потере контроля над велосипедом и последующему ДТП. В результате аварии пострадал еще один человек, который, к счастью, выжил.

Смартфоны взрываются крайне редко, и такие случаи являются исключением из правил. Однако происшествие с CMF Phone 1 стало смертельным. Приобретенный всего около месяца назад, телефон не был подключен к зарядному устройству в момент взрыва.

На данный момент компания Nothing, владеющая брендом CMF, не предоставила официальных комментариев по поводу произошедшего. Общество ожидает объяснений и возможных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.