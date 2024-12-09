Прикупить подешевле перед выходом нового поколения не выйдет.

Покупка видеокарты GeForce RTX 4090 по сниженной цене перед выпуском новой модели оказалась невозможной. Вместо ожидаемого удешевления, стоимость этой модели в США взлетела на 500 долларов и более. Обычно, когда на рынок выходит новое поколение техники, предыдущие модели становятся дешевле. Однако с RTX 4090 произошло иначе: цена на неё начала расти. Эта топовая модель от Nvidia была выпущена по цене 1600 долларов, но за время её продаж цена только увеличивалась по разным причинам. Сейчас за эту видеокарту просят от 2500 до 2700 долларов в США, при этом купить её стало крайне сложно из-за отсутствия запасов. Стоит отметить, что производство карты уже прекращено, как и большинства моделей RTX 40.

В Европе ситуация чуть лучше, но и здесь цена не опускается ниже 2200 евро, хотя всего неделю назад она была на 200-300 евро меньше.

Повышение цен, по всей видимости, вызвано дефицитом, что кажется странным на фоне скорого представления RTX 5090, которое ожидается менее чем через месяц.

Другие модели из серии RTX 40 пока не подверглись подорожанию, и, вероятно, это их уже не затронет. RTX 4090 выделяется среди них, будучи по-настоящему уникальной.