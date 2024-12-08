Появились первые фото самосвала КамАЗ.

КамАЗ представил новый гигантский самосвал весом в 220 тонн, который может стать серьезным соперником для белорусских БелАЗов. Презентация прошла на IV Конгрессе молодых ученых, где был показан макет этого мощного карьерного транспорта. Новинка отличается от предыдущих проектов компании, включая беспилотный "Юпитер", представленный три года назад. Новый самосвал оснащен полноценной кабиной для водителя, лестницами с обеих сторон для удобства доступа и поручнями.

Кроме того, уже собран "младший брат" этого гиганта – самосвал "Юпитер" с грузоподъемностью 125 тонн. Он был произведен на заводе КамАЗ в Набережных Челнах и в январе 2025 года отправится на кузбасское угольное предприятие для тестирования.

Разработка 220-тонного самосвала ведется в сотрудничестве с Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева. Точные сроки выпуска предсерийной модели пока не определены, но уже ясно, что новый самосвал станет прямым конкурентом популярных БелАЗов серии 7530. Это значительный шаг для российского автопрома, так как подобные разработки на отечественном рынке появляются впервые.