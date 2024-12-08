Новая игра Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios выйдет на рынок раньше запланированного срока.

Новая игра Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios выйдет на рынок раньше запланированного срока. Теперь релиз запланирован на 4 февраля, а не на 11 февраля, как было объявлено ранее.

Системные требования для Kingdom Come: Deliverance II оказались весьма умеренными по сравнению с другими современными играми. Для комфортной игры в разрешении Full HD на минимальных настройках подойдут видеокарты, такие как GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580. Однако для игры в том же разрешении, но на средних настройках, потребуются более мощные модели — RTX 3060 или RX 6600 XT.

Для тех, кто предпочитает играть в максимальном качестве и разрешении 4K, потребуется значительно более серьезное железо. В частности, рекомендуется использовать видеокарты RTX 4080 или Radeon RX 7900 XT, а также иметь не менее 32 ГБ оперативной памяти и процессор, например, Ryzen 7 7800X3D.

Игра создается на движке CryEngine. Разработчики из Warhorse Studios, похоже, делают все возможное, чтобы их новый проект удовлетворил ожидания фанатов и привлек новую аудиторию.