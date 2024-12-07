Всего будет выпущено 150 таких автомобилей.

Suzuki представила новую модель внедорожника - Suzuki Jimny Mata. Это специальное прощальная версия (после этого она уходит с Европейского рынка). Модель выпущена ограниченным тиражом всего в 150 штук. Она привлекает внимание своим винтажным дизайном и эксклюзивными аксессуарами, созданными для тех, кто без ума от уникального стиля и высокой производительности.

У Suzuki Jimny Mata на борту имеется 1,5л бензиновый движок, мощностью 102л.с.. Внедорожник комплектуется механической КПП. Также имеется полный привод с понижающим редуктором. Кроме того, автомобиль имеет рамную конструкцию и жесткие мосты.

В интерьере новинки установлен 7-дюймовый мультимедийный экран. Также внедорожник оборудован солнцезащитными шторками и резиновым ковриком в багажнике.

Цена Suzuki Jimny Mata составляет 33 900 евро.