Пока производитель не раскрыл все характеристики новинки.

Компания Chery представила новую модель кроссовера - Tiggo 5x High Energy Edition. Этот автомобиль привлекает внимание своим современным дизайном, который напоминает уже известный в России Omoda C5. Пока производитель не раскрыл все характеристики новинки, но название подразумевает, что в ней может быть использована гибридная технология.

Особенностью Tiggo 5x High Energy Edition является передовая система Lion 5.0 AI cockpit. Она включает в себя два экрана с диагональю 10,25 дюйма каждый, что делает интерфейс удобным и функциональным. Кроме того, водители оценят многофункциональное рулевое колесо и сиденье водителя с электрическими регулировками в шести направлениях, что обеспечивает дополнительный комфорт во время поездок. Также автомобиль оборудован системой кругового обзора, улучшающей безопасность при маневрировании.

На данный момент подробности о машине ограничены, но уже опубликованы качественные изображения, которые позволяют оценить её внешний вид и некоторые функции. Chery Tiggo 5x High Energy Edition обещает стать достойным дополнением к линейке современных кроссоверов.