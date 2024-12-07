Новые даты: апрель 2026 года для Artemis II и середина 2027 года для Artemis III.

Задержка связана с необходимостью доработки систем жизнеобеспечения и теплового щита космического корабля Orion. Космическое агентство активно работает над улучшением теплового щита Orion, который защищает корабль и экипаж при входе в атмосферу. Эти усовершенствования основаны на данных, полученных в ходе предыдущих тестов.

Билл Нельсон, из NASA, подчеркнул значимость программы Artemis как международного проекта, который ставит перед собой амбициозные цели по освоению космоса. Он выразил гордость за достигнутый прогресс и усилия команды.

Кэтрин Кернер, зам. администратора по разработке исследовательских систем, подтвердила, что приоритетом для NASA всегда является безопасность. Решения принимаются на основе тщательного анализа данных.

На подготовку к миссии Artemis III влияют уроки, извлеченные из предыдущих запусков. Инженеры совершенствуют процесс создания тепловых щитов, что повысит безопасность будущих лунных миссий.

Команда Artemis II включает астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и космонавта Канадского космического агентства Джереми Хансена. Они проведут 10 дней в испытательном полете вокруг Луны, собирая данные о работе систем Orion, что поможет подготовить корабль к дальнейшим миссиям в глубокий космос и обеспечит безопасное возвращение экипажа на Землю.