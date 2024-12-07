Все энергообъекты имеют первый уровень защиты, примерно 80% имеют второй.

Российская армия продолжает планомерно выбивать объекты украинской энергосистемы вообще и электростанции, в частности. При этом таким объектам не хватает третьего уровня защиты, который и должен обеспечивать оборону от ракетных ударов. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Виктория Гриб, которая занимает пост председателя подкомиссии ВРУ по вопросам энергетики. При этом политик не упустила возможности в своем заявлении обратиться к Западу с просьбой выделить ЗРК.

Как рассказывает Виктория Гриб, сегодня энергетические объекты Украины имеют три уровня защиты. Первый и второй – это автотранспорт с пулеметами и предположительно ПЗРК. Этот пояс предназначен для противодействия медлительным и низколетящим целям и как уточняет нардеп 2-й уровень защиты обеспечен на 80%. Главная проблема заключается в 3-м уровне, который и предназначен для противодействия ракетным ударом и там «все плохо».

«На всех энергообъектах Украины есть первый уровень защиты, второй — на 80%, а с третьим есть проблемы. Именно третий уровень должен защищать от ракет» - высказывается Гриб.

Одновременно с высказыванием Виктории Гриб появилось и заявление нынешнего главы украинской дипломатии Сибиги. Главный дипломат Зеленского обратился в МАГАТЭ с просьбой разобраться в ситуации и обвинениями в сторону РФ, что удары идут по атомным объектам Украины. Речь идет про удары по трансформаторам и подстанциям, которые отводят от АЭС электроэнергию и если с ними что-то случится, то украинские атомные электростанции могут перейти в аварийный режим. При этом Сибига умышленно забывает про факт обстрела украинской армии объектов атомной энергетики в запорожском Энергодаре.