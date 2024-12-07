Сразу вслед за Францией и Британией.

Во время прошедшего 3 – 4 декабря саммита НАТО в Брюсселе Украину в очередной раз не приняли в блок. Однако несколько стран высказались на тему отправки миротворческих контингентов, которые могут направить на Украину без привлечения Североатлантического альянса. В частности, на эту тему рассуждали представители Франции и Великобритании, а потом подхватил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как заявил Писториус, вариант с отправкой миротворческого контингента из Германии на Украину прорабатывается, но делается это конфиденциально. При этом чиновник не уточняет размер возможного контингента, места его развертывания, но дополняет, что это возможно только с согласия всех сторон конфликта на Украине.

«Условия пребывания немецкого миротворческого контингента из состава бундесвера мы готовы обсуждать со сторонами конфликта. При этом могу сказать, что в боевых действиях миротворческий контингент участия принимать не будет» - высказался Писториус.

Что интересно не все германские чиновники согласны с министром обороны и небезызвестный Мерц, продолжающий настаивать об отправку ракет «Таурус» на Украину, выступает категорически против отправки туда немецких солдат. Политик заявляет, что им не удастся избежать боестолкновений и на родину отправятся сотни гробов под германскими флагами.

Пока заявление Писториуса никак не прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который по рейтингам проигрывает Мерцу в политической гонке. Сейчас в Германии сложная политическая обстановка и на карте «миротворцев» вполне могут играть несколько сторон, которые заинтересованы в получении министерских кресел.