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ВСУ получат санитарные версии бронеавтомобилей «Новатор-2»
Санитарный вариант «Новатора-2» сможет перевозить до шести легкораненых в сидячем положении и до четырех раненых в лежачем.

Украинская армия получит новую модификацию бронеавтомобиля «Новатор 2», созданную в варианте медико-эвакуационной машины. Впервые боевую машину показали на выставке в Польше в 2023-м году и до настоящего момента она проходила испытания, в том числе и в зоне проведения российской Спецоперации. Созданием нового «Новатора» занималась украинская компания Ukrainian Armor.

«Нам нужен был мобильный, манёвренный, оборудованный РЭБ бронированный автомобиль для эвакуации раненых с поля боя. И мы его получили» - пишут представители ВСУ.

В первую очередь «Новатор 2» предназначен для транспортировки раненых бойцов с полей ЛБС. Для этого конструкторы удлинили базу на 10 сантиметров и расширили транспортный отсек, в который помещается до 4 лежачих человек или 6 легкораненных. Машина имеет защиту от прямого попадания 7,62-мм бронебойной пули. Кроме того, «Новатор 2» оснастили защитой от оружия массового поражения, в том числе и для работы в условиях применения ядерного оружия.

В качестве шасси украинские разработчики использовали Ford F/550, как и бронемашине «новатор». Что касается оборонительных возможностей ББА, то на нее не установлено никакого штатного вооружения. Предполагается, что солдаты не будут оказываться в ситуации, кода им потребуется вести активные действия. Пока неизвестно сколько именно этих машин станет поступать в украинскую армию, но рассказывают, что производство уже началось и первые партии готовят к отправке на ЛБС.

#бронемашина #новатор
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