Поставка новых УАЗ "Хантер" запланирована на февраль.

УАЗ "Хантер" продолжает оставаться в продаже, несмотря на распространенные слухи о прекращении приема заказов. Представители Ульяновского автозавода подтвердили, что автомобиль можно заказать уже сейчас, а его доставка запланирована на февраль 2025 года. Эту информацию опровергает инсайдерский Telegram-канал "Автопоток", который ранее сообщал о возможном прекращении продаж.

Интересно, что УАЗ "Хантер" иногда называют "бобиком" – термин, который ранее использовался для обозначения небольших вседорожников, таких как УАЗ-469. Эти автомобили были широко распространены среди военных и правоохранительных органов.

По данным за ноябрь, Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2665 автомобилей. Лидером продаж стала модель "Буханка", которая нашла 1020 покупателей. В то же время, продажи УАЗ "Хантер" составили всего 13 единиц. Эти цифры показывают, что, несмотря на низкий спрос, модель еще не готова уйти с рынка и Ульяновский автозавод продолжает принимать заказы.