Мощности односекционного мотора не хватает.

Mazda готовит к выпуску новую модель с улучшенным двигателем. В ответ на требования американского рынка, генеральный директор компании объявил о разработке двухсекционного роторного двигателя. Это решение призвано увеличить мощность автомобиля, так как текущий односекционный мотор не соответствует ожиданиям потребителей.

По информации из патента Mazda, новый двигатель будет приводить в движение задние колеса, в то время как передние будут оборудованы электромоторами, встроенными прямо в колеса. Это приближает конструкцию к классическим спортивным машинам.

Дизайнеры Mazda также работают над спорткаром Iconic SP, который уже был представлен в виде концепта на Токийском автосалоне прошлого года. Эта модель получит двухсекционную гибридную систему с общей мощностью до 365л.с. Iconic SP отличается компактными размерами: его длина составляет 4180 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1150 мм, а колесная база — 2590 мм. Эти параметры сопоставимы с размерами спортивного автомобиля Alpine A110.



